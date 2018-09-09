"Обстановка на избирательных участках Дзержинска спокойная, никаких нарушений я не обнаружил", - Александр Егоров Политика

Александр Егоров Фото: пресс-служба горадминистрации

"Обстановка на избирательных участках Дзержинска спокойная, никаких нарушений и замечаний я не обнаружил", - заявил председатель экспертного совета по социально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск при главе администрации города, политолог Александр Егоров, комментируя выборы губернатора Нижегородской области в Дзержинске 9 сентября 2018 года.

"Я вижу, что население постепенно подтягивается на избирательные участки. Сам я уже проголосовал и могу смело сказать, что обстановка на избирательных участках спокойная, никаких нарушений и замечаний я не обнаружил", - сказал политолог.



Он также обратил внимание, что порядок на избирательных участках обеспечивают многочисленные наблюдатели. "Они внимательно следят процессом голосования, поэтому могу сказать, что в этом плане все пройдет спокойно, а самое главное в рамках закона", - подчеркнул Егоров.



Кроме того, он напомнил, что, помимо выборов губернатора, дзержинцы голосуют и за Стратегию развития Нижегородской области. "На мой взгляд, это очень важный документ, который определяет перспективы развития региона в будущем. Отмечу, что каждый имел возможность познакомиться с проектом стратегии, внести необходимые коррективы и высказать свою точку зрения на те недостатки, которые были в первоначальном проекте. Участвуя в стратегических сессиях, где мы обсуждали данный проект, я, как и многие дзержинцы, понял, что этот документ позволит нам скорректировать слабые места. Мало того, стратегия закладывает пункт о новом качестве власти, которая будет активнее взаимодействовать с обществом", - отметил эксперт.

Также он обратил внимание, что в этот день проходит голосование за проекты благоустройства в Дзержинске. "Речь идет об общественных пространствах, которые будут построены или реконструированы к 90-летию Дзержинска. Бесспорно, это важный проект и отличный подарок к юбилею города. Причем, не смотря на то, что мнение жителей носит рекомендательный характер, я уверен, что администрация города прислушается к выбору жителей", - заключил Егоров.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября 2018 года проходят выборы губернатора Нижегородской области. В единый день голосования, в 08:00 все 114 избирательных участков городского округа город Дзержнска открыли свои двери для избирателей. Кроме того, сегодня дзержинцы могут проголосовать за общественное пространство, которое, по их мнению, необходимо благоустроить к 90-летию города Дзержинска: благоустройство дзержинского дендрария, строительство фонтанов на площади Театральной и Торговой площади, расширение проспекта Ленина от площади Дзржинского до улицы Клюквина, строительство велодорожки вдоль улицы Терешковой, улицы Пушкинской, п.Пушкино-п.Желнино. Избирательные участки будут работать сегодня до 20.00.