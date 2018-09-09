"Голосование проходило в спокойном режиме", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Я буду делать все, что в моих силах, чтобы формировать благополучие и благосостояние нижегородцев", - прокомментировал кандидат в губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин в программе "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" с Александром Резонтовым 9 сентября 2018 года.



"Голосование проходило в спокойном режиме. На своем участке в Зеленом городе я отметил праздничное настроение, активное участие избирателей в конкурсе Голосовач. Хорошая погода для явки это плохо, но для настроения — здорово", - ответил он на вопрос о явке.



На вопрос относительно стратегии развития, за которую сегодня также голосовали избиратели, Никитин ответил, что работа над документом продолжится.



"Мы запустили некий необратимый процесс, который нельзя остановить. Раньше была идея, потом она преобразовалась в текст, процесс продолжается. Наша задача — продолжать общественную дискуссию. Не останавливаться. Это новый формат диалога общество-власть. Мы должны либо объяснить, почему мы не можем реализовать что-то, либо почему включили предложения и работаем над ними", - сказал он.



"Для меня это первые выбора, где я был в качестве кандидата. Я сам концентрировался на рабочем процессе, практически не проводил предвыборных мероприятий. Предсказуемыми эти выбора нельзя назвать с точки зрения поддержки президента, но я очень благодарен за нее", - продолжил Глеб Никитин.



"Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал, вне зависимости о того, кого они выбирали. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы формировать благополучие и благосостояние. Это формирует мою ответственность", - сказал он в заключение



Напомним, Глеб Никитин набирает 70,57% голосов избирателей на выборах губернатора Нижегородской области по итогам обработки 43,15% протоколов. Владислав Егоров (КПРФ) набрал 15,34% голосов, Александр Курдюмов – 6,97%, Галина Клочкова-3,89%, Александр Быков – 2,96%.