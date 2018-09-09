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Политика

Избирательная кампания в Нижегородской области прошла в рамках закона, - Александр Егоров

09 сентября 2018 23:48  [209] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Избирательная кампания в Нижегородской области прошла в рамках закона, - заявил председатель экспертного совета по социально-экономическому развитию Дзержинска при главе администрации города, политолог Александр Егоров Александр Егоров.

По его словам, это в день голосования порядок на избирательных участках обеспечивали многочисленные наблюдатели. Они внимательно следили за процессом голосования, поэтому могу сказать, что в этом плане все прошло спокойно, а самое главное в рамках закона, как и вся избирательная кампания в целом", - добавил в заключение Александр Егоров.

Напомним, что Глеб Никитин получил более 70% голосов избирателей на выборах губернатора Нижегородской области после обработки бюллетеней по данным на 21:00, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

По предварительным данным избиркома после обработки 8% бюллетеней за Глеба Никитина свои голоса отдали 77,91% избирателей, 12,31% пока получает Владислав Егоров, на третьем месте Александр Курдюмов, за которого свои голоса после обработки 8% бюллетеней отдали 4,50%. За Галину Клочкову по предварительным данным на 21:00 – 2,18% и Александр Быков получил 2,54% голосов избирателей.

Как сообщалось ранее, первый в РФ меморандум о сотрудничестве для обеспечения прозрачности и легитимности выборов подписали в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, меморандум "О гражданском взаимодействии" подписали более 60 общественных организаций региона. Речь идет о членах Общественной палаты, представителях профессиональных и творческих союзов, ассоциаций и объединений, а также представителях некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов граждан, профессиональных и социальных групп.

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