Более 45 человек было эвакуировано из-за пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 45 человек было эвакуировано из-за пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире двухэтажного дома на ул. Травяная поступило в МЧС в 07:37. Согласно информации МЧС, горело имущество на ппервом этаже дома, в самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление. Жильцы квартиры, в которой произошло возгорание, вышли на улицу до прибытия пожарных. Спасатели помогли выйти на свежий воздух троим взрослым и ребёнку, находившимся на верхнем этаже дома, где также создалось сильное задымление. Еще 42 человека, в том числе пятеро детей, были эвакуированы по лестничным маршам. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 37 человек личного состава и девять единиц техники. В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры на площади 15 кв.метров.

Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.