Нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над "Барысом" со счётом 6:5 Спорт

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" одержал волевую победу над "Барысом" (Астана) со счётом 6:5. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Согласно информации, в матче 10 сентября нижегородцы одержали четвёртую волевую победу подряд в регулярном чемпионате.

В первом периоде "Барыс" вёл со счётом 2:0, а в начале второго отрезка астанинцы увеличили преимущество до трёх шайб – забили Роман Старченко, Алихан Асетов и Брэндон Боченски. Но до конца второго периода хозяева смогли отыграть две шайбы усилиями Даниила Ильина и Дамира Жафярова. В начале третьего периода Роман Старченко оформил дубль, на что нижегородцы ответили голом Эндрю Кэлофа. Патрис Кормье снова обеспечил гостям преимущество в две шайбы, но после точных бросков Владимира Галузина и Энди Мили "Торпедо" сравнял счёт. По итогам овертайма победа досталась нижегородской команде — победный бросок на счету Эндрю Кэлофа.

Впереди "Торпедо" ожидает выездная серия в Уфе, Астане и Новосибирске. Ближайшие домашние игры "Торпедо" проведет 18 и 21 сентября, где их соперниками станут казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".

Напомним, в домашнем матче 8 сентября "Торпедо" в домашнем матче разгромил "Витязь" из Московской области.