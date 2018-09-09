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Политика

"У нас впереди 800-летие города, и губернатор понимает эту ответственность", - Владимир Панов

10 сентября 2018 07:01  [177] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"У нас впереди 800-летие города, и губернатор понимает эту ответственность", - заявил глава города Владимир Панов в программе "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" с Александром Резонтовым, комментируя выборы главы региона 9 сентября 2018 года.

"Только губернатор оставляет свой след в истории, как лидер. Я свой голос отдал за Глеба Никитина. Это уникальный человек. Такие люди, как он - мы от них отвыкли", - поделился мнением Панов.

"Должна быть единая связка с губернатором. Важно выбрать одинаковые приоритеты. Важно наметить прорывные направления, чтобы изменить жизнь к лучшему. У нас впереди 800-летие города. Это колоссальная ответственность. Город должен получить улучшения. Губернатор понимает эту ответственность", - заметил глава города.

На вопрос Александра Резонтова о том, какого депутата Панов ждет в Гордуму после выборов, после сложения полномочий Олегом Владимировичем Сорокиным. "Выборы проходили в Московском районе, я его очень люблю. Самое главное лидеру голосования - не забывать, благодаря кому он стал депутатом. Не потерять контакта и помогать жителям", - ответил Панов.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года депутаты нижегородской Думы проголосовали за лишение депутатских полномочий Олега (Владимировича) Сорокина. Таким образом, в Думе освободилось одно кресло депутата.

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