Крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде во всероссийский день трезвости 11 сентября Общество

Крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде во всероссийский день трезвости 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии 10 сентября 2018 года.

Согласно информации, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи и всероссийский день трезвости, в центре Нижнего Новгорода состоится крестный ход "Свидетельствуем о Христе радостью трезвой жизни".

Шествие начнется в 12:00 с молебна у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская, д. 30).

12:20 – выход на пл. Минина, движение по ул. Пожарского к пешеходному мосту через Зеленский съезд.

12:30 – движение через Никольскую башню на территорию нижегородского кремля.

12:40 – молебен на территории кремля.

13:00 – движение по территории кремля до храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Скобе.

13:20 – молебен у храма в честь Рождества Иоанна Предтечи о даровании сил для утверждения в обществе трезвого образа жизни, противодействия алкоголизации и наркотизации.

13:40 – движение по улице Рождественской до Благовещенского мужского монастыря.

14:00 – молебен в Благовещенском мужском монастыре.

14:30 – завершение крестного хода.