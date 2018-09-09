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Общество

Крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде во всероссийский день трезвости 11 сентября

10 сентября 2018 09:59  [163] Общество

Крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде во всероссийский день трезвости 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии 10 сентября 2018 года.

Согласно информации, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи и всероссийский день трезвости, в центре Нижнего Новгорода состоится крестный ход "Свидетельствуем о Христе радостью трезвой жизни".

Шествие начнется в 12:00 с молебна у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская, д. 30).

12:20 – выход на пл. Минина, движение по ул. Пожарского к пешеходному мосту через Зеленский съезд.
12:30 – движение через Никольскую башню на территорию нижегородского кремля.
12:40 – молебен на территории кремля.
13:00 – движение по территории кремля до храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Скобе.
13:20 – молебен у храма в честь Рождества Иоанна Предтечи о даровании сил для утверждения в обществе трезвого образа жизни, противодействия алкоголизации и наркотизации.
13:40 – движение по улице Рождественской до Благовещенского мужского монастыря.
14:00 – молебен в Благовещенском мужском монастыре.
14:30 – завершение крестного хода.

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