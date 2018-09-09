"Т Плюс" затратит более 180 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей Дзержинска Нижегородской области в 2018 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Т Плюс" затратит более 180 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей Дзержинска Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации 10 сентября 2018 года.

Согласно информации, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" (ДТС) приступили к завершающему этапу реализации масштабных проектов технического перевооружения тепловых магистралей. 7 сентября ход проведения работ проинспектировали директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов и глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Как отмечается в пресс-релизе, крупнейшим проектом инвестиционной программы ДТС этого года является реконструкция участка магистральной теплотрассы от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 132И на ул. Петрищева стоимостью 54 млн рублей. Проект предусматривает замену 1276 метров трубопровода Ду 500 мм (в однотрубном исчислении).

Другой проект, по увеличению пропускной способности магистральной теплотрассы реализуется на участке у тепловой камеры ТК-133А в районе городского центра занятости на проспекте Циолковского. Сообщается, что замена трубопровода Ду 500 мм на трубы Ду 700 мм обеспечит возможность подключения новых потребителей. Стоимость проекта составляет 7 млн рублей.

Как рассказал Александр Фролов, для замены компания использует современные трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать возможные повреждения. Кроме того, расчетный срок службы строящихся теплотрасс составляет 30 лет. Он подчеркнул также, что основные мероприятия, необходимые для пуска тепла в домах потребителей, будут завершены до начала отопительного сезона, оставшаяся часть работ на прохождение осенне-зимнего периода не повлияет.

Всего на инвестиционные мероприятия компании на тепловых сетях Дзержинска в 2018 году будет направлено 186,9 млн рублей. Две трети из этой сумм, 124,6 млн рублей, составляют инвестиции в рамках концессионного соглашения по управлению "Т Плюс" теплосетевыми активами Дзержинска, заключенного на 30-летний срок в 1 января 2018 года. "По данной программе в текущем году производится замена ветхих внутриквартальных сетей отопления и ГВС общей протяженностью более 2 км и стоимостью 58,2 млн рублей. Кроме того, выполняются проекты по организации индикативного онлайн учета тепловой энергии и по автоматизации восьми центральных тепловых пунктов, которые не были автоматизированы ранее", - сообщается в пресс-релизе.

"Значительное количество устаревших сетей, в том числе и тепловых – серьезная проблема Дзержинска. Механизм концессия позволяет компании целевым образом вкладывать крупные средства в их модернизацию. Мы видим, что работы ведутся действительно масштабные, и проходят они в соответствии с графиком. Это позволяет рассчитывать на успешный старт отопительного сезона", – отметил глава городской администрации Виктор Нестеров.