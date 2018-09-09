"Важно, чтобы власть губернатора области получил компетентный человек", - Евгений Лебедев Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Важно, чтобы власть губернатора области получил компетентный человек", - заявил председатель Законодательного собрания области Евгений Лебедев в программе "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" с Александром Резонтовым, комментируя выборы 9 сентября 2018 года.



Он также обратил внимание, что многое зависит не только от личности главы региона, но и от команды в целом. "Мы представляем разные ветви власти, но важно благополучие. Мы должны работать на благо населения. Это правильно, когда у человека есть полномочия, но он вынужден советоваться, тогда мы получаем на выходе решение, которое еще дальше продвигает развитие области", - сказал Лебедев.



Александр Резонтов спросил, что важнее в выборе подходящей кандидатуры губернатора: авторитет и работа команды; доверие жителей; энергия и характер; или совесть и репутация. Ледебев ответил, что если "есть совесть, то и авторитет придет".

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.