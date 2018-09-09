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Происшествия

Полиция задержала двух молодых людей в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков

10 сентября 2018 11:15  [150] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала двух молодых людей в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 10 сентября 2018 года.

Согласно информации, сотрудники полиции при силовой поддержке отряда специального назначения "ГРОМ" на одной из улиц Автозаводского района задержали 21-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку. Они подозреваются в причастности к распространению наркотических средств на территории Нижнего Новгорода бесконтактным способом.

Сообщается, что в ходе проведения личного досмотра полицейские изъяли у девушки прозрачный полимерный пакет с 18 свертками с порошкообразным наркотическим средством. У мужчины сотрудники полиции изъяли сотовый телефон с фотографиями и голосовыми файлами, содержащими адреса тайников с наркотиками. В ходе проверки по данным адресам полицейские нашли другие свертки, подготовленные для закладок.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время задержанные дали признательные показания.

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