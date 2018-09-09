Прокуратура установила факт фиктивного трудоустройства врача в детском лагере в Дзержинске Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура установила факт фиктивного трудоустройства врача в детском лагере в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 10 сентября 2018 года

Согласно информации, в одном из детских лагерей, расположенных на территории Дзержинска, установлены факты ненадлежащего медицинского обслуживания детей, а также факты хищения денежных средств.

Так, в лагерь на должность врача была фиктивно трудоустроена гражданка. Отмечается, что женщина не работала и зарплату не получала. "Денежные средства были похищены неустановленным лицом, а медицинское обслуживание детей не было обеспечено", - отмечает прокуратура.

По данным фактам прокуратура внесла представление главе администрации Дзержинска, по результатам которого начальник лагеря и бухгалтер были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием).