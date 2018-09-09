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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области 8 сентября

10 сентября 2018 12:56  [1468] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области 8 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в субботу в 02:00 ДТП произошло на 3 км подъезда к деревне Никольское в Сокольском районе. По данным УГИБДД, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина не имел водительских прав. В результате ДТП водитель погиб, его 18-летний пассажир был госпитализирован.

В этот же день в 19:50 на 129 км автодороги Работки – Порецкое (Сеченовский район) 29-летняя женщина-водитель на автомобиле Volkswagen не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Hyundai. В результате ДТП водитель Volkswagen погибла, водитель второго автомобиля госпитализирован с сочетанной травмой.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Нижнем Новгороде в 22:55. По данным УГИБДД, на ул. Рябцева, 16 (Московский район) 21-летний водитель мотоцикла Kawasaki совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход, личность которого пока не установлена, получил смертельное ранение.

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Теги:
ДТП УГИБДД
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