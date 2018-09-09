Пробная перепись населения пройдёт в РФ через портал госуслуг 1-31 октября

Пробная перепись населения пройдёт в РФ в 2018 году с помощью портала госуслуг. Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи Нижегородской области 10 сентября 2018 года.
Согласно информации, пробная перепись населения – этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года – пройдет с 1 по 31 октября 2018 года. Отмечается, что она будет значительно отличаться от пробных переписей, проводившихся ранее.
Как сообщается в пресс-релизе, на портале госуслуг с 1 по 10 октября будет организован доступ населения к услуге «Участие в переписи населения». Любой житель страны, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru, может самостоятельно заполнить электронный переписной лист и получить код подтверждения участия в переписи, который будет выслан по электронной почте или SMS.
"Для удобства нижегородцев, которые решат поучаствовать в пробной переписи населения, на главной странице портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области размещен баннер со ссылкой на сервис переписи населения", - говорится в сообщении.
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