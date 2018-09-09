Временные ограничения будут введены на четырех участках дорог в Нижегородской области с 28 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Временные ограничения будут введены на четырех участках дорог в Нижегородской области с 28 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 10 сентября.

Согласно информации, с 28 сентября на четырех участках дорог в Нижегородской области вводится реверсивное движение в связи с сужением проезжей части.

Так, до 31 октября будет ограничено движение на подъезде к селу Дмитровское и деревне Кашниково от автодороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга в Краснобаковском районе, а также на участке дороги Лукоянов – Гагино – Салганы – Уразовка в Гагинском районе. Схема объезда опубликована на сайте ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Еще на двух участках дорог движение будет ограничено до 31 мая 2019 года. Согласно прилагаемой схеме будет организовано движение на участке дороги Арья – Тонкино – Шаранга - граница Республики Марий Эл в Тонкинском районе и на участке дороги Починки – Наруксово – Новониколаевка – Коммунар в Починковском районе.