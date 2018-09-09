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Бизнес

Председатель правления банка "Ассоциация" Михаил Гапонов принял участие в работе форума "Банки России" в Сочи

10 сентября 2018 13:49  [1202] Бизнес

Фото: пресс-служба банка

Председатель правления банка "Ассоциация" Михаил Гапонов принял участие в работе XVI Международного банковского форума "Банки России – XXI век" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба банка 10 сентября 2018 года.

На форуме выступили руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, госкорпораций и институтов развития, топ-менеджеры кредитных организаций, представители международных финансовых организаций, авторитетные аналитики и эксперты.

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках форума прошли XX Банковская конференция "Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика" и круглые столы, посвященные стратегиям конкурентного поведения, цифровым финансовым технологиям, платформам электронной коммерции, кредитованию нефинансовых организаций.

"Особой темой обсуждения стало развитие конкуренции на финансовом рынке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в своем видеообращении к участникам форума подчеркнула важность и актуальность темы развития конкуренции для банковского сектора", - говорится в сообщении.

Михаил Гапонов, в сою очередь, отметил важность развития доступности банковских услуг. "Мы все понимаем, что для каждого банка важно не гнаться за трендами, но четко осознавать свои конкурентные преимущества и недостатки, понимание своего места на рынке. Очевидно, что в конкуренции за самых выгодных клиентов (предприятия с госсобственностью, госкорпорации, крупнейшие вертикально интегрированные компании) региональные банки проиграют лидерам рынка. А вот развивая доступность банковских услуг, работая на земле, в районных центрах – причём там взаимодействуя и с муниципалитетами, и с малым и средним бизнесом, и с сельхозпредприятиями, и просто обслуживая людей – там мы вполне конкурентоспособны, и это наше бесспорное преимущество, которое нам нельзя терять", - рассказал он.

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