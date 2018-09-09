Численность медведей в Нижегородской области выросла на 7% с начала 2017 года Общество

Фото: Комитет госохотнадзора по Нижегородской области

Численность медведей в Нижегородской области выросла на 7% с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



В областном комитета госохотнадзора пояснили, что сейчас в области обитает 966 медведей, в то время как в 2017 году насчитывалось 898 особей. Наибольшее количество этих животных отмечается на территории следующих районов: Борский, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский и г.о. Семеновский.

Согласно информации, учет медведей в Нижегородской области продлится до 1 ноября 2018 года.

"В охотничьих угодьях учет численности медведя устанавливается по замерам следов на подходах к овсам, лесных дорогах и песках. Специалисты замеряют ширину следа передней лапы", - сказал руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Как отметили в комитете, полученная информация наносится на карту, после чего проводится идентификация отдельных особей по размерам следов, и пояснили, что особенно важны промеры отпечатков мозолей передних лап, ширина которых является наиболее точным и надежным признаком.

Результаты мониторинга используются для нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты на тот или иной охотничий вид и для организации воспроизводственных участков.