Правительство Нижегородской области направит более 70 млн рублей на субсидирование предприятий промышленности Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области направит более 70 млн рублей 26 предприятиям промышленности в качестве субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам. Об сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по результатам заседания межведомственной комиссии в областном минпроме 10 сентября 2018 года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, субсидии предоставляются промышленным и научным организациям на возмещение части затрат по кредитам, взятым на реализацию инвестиционных проектов. Это проекты, направленные на развитие производства: приобретение земельных участков под создание новых производственных мощностей, проектно-изыскательские работы, строительство или реконструкция производственных зданий и сооружений, закупка оборудования, его аттестация и сертификация.

Он также сообщил, что в настоящее время одобрено предоставление субсидий по кредитным договорам на сумму 1,7 млрд рублей, а общий объем инвестиций по этим проектам составляет 9,7 млрд рублей. "По результатам оказанной поддержки предприятиями будет создано 180 новых рабочих мест, в том числе 55 высокопроизводительных. Объем налоговых платежей получателей поддержки уже в текущем году увеличится более чем на 46 млн рублей и достигнет 1,95 млрд рублей", - рассказал Черкасов.

Министр также добавил, что перечисление субсидий по уже уплаченным процентам министерством будет осуществлено до 14 сентября. "Хочу напомнить, что нижегородские предприятия еще могут подать заявки на получение этого вида поддержки: второй конкурсный отбор продлится до 15 сентября 2018 года включительно. Максимальный размер субсидии - 5 млн рублей. Заявку на участие в отборе можно подать в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области", - сообщил он.