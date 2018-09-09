"Число провокаций, которые фиксировались на выборах в марте, в сентябре было сведено к минимуму", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов

"Число провокаций, которые фиксировались на выборах в марте, в сентябре было сведено к минимуму", - сказал руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов подводя итоги работы общественных наблюдателей в Единый день голосования 9 сентября в Нижегородской области.

Первым опытом использования института общественных наблюдателей в Нижегородской области был день голосования 18 марта 2018 года. В результате Общественную палату наделили на региональном уровне полномочиями по осуществлению общественного наблюдения в ходе выборного процесса. Евгений Семенов сообщил, что 9 сентября на избирательных участках работали 1,2 тысячи общественных наблюдателей.

"Общественные наблюдатели отличаются от наблюдателей, представляющих кандидатов и политические партии, беспристрастностью. Их основная цель - соблюдение законодательства и мониторинг реализации избирательных прав граждан", - пояснил Евгений Семенов.

"В течение всей работы избирательных участков, а также после их закрытия общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями. Два из них были зафиксированы как нарушения, которые не влияют серьезным образом на волеизъявления граждан. В частности, на одном из избирательных участков общественные наблюдатели зафиксировали, что на кабинках для голосования нет занавесок. Мы связались с избирательной комиссией, и нарушение было немедленно устранено. Остальные заявления о нарушениях либо не нашли подтверждения, либо оказались незначительными погрешностями", - добавил он.

В целом ход голосования руководитель Ситуационного центра оценил как спокойный.

"Число провокаций, которые в марте фиксировались на избирательных участках, на этот раз было сведено к минимуму. По итогам работы общественных наблюдателей мы можем сделать вывод, что выборы прошли спокойно, в доброжелательной и конструктивной атмосфере. Считаю, что общественные наблюдатели выполнили свою главную стратегическую задачу обеспечить информационную открытость и прозрачность выборов", - сказал Евгений Семенов.

Также он поблагодарил Избирательную комиссию Нижегородской области, аппарат уполномоченного по правам человека в регионе и средства массовой информации за конструктивное взаимодействие и быструю реакцию на все сигналы, поступавшие от общественных наблюдателей.