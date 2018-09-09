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Бизнес

МРСК Центра и Приволжья планирует вынести 275 энергообъектов за территории детских учреждений в 2018 году

10 сентября 2018 17:49  [143] Бизнес

МРСК Центра и Приволжья продолжает реализацию программы по выносу энергообъектов с территорий детских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба компании 10 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, к сентябрю 2018 года работы по выносу воздушных линий и трансформаторных подстанций с территорий детских учреждений были выполнены на территориях 91 школы, дошкольных учреждений, технических училищ, детских домов, игровых и спортивных площадок, оздоровительных лагерей. Затраты компании составили свыше 30 млн рублей.

Согласно информации, в ходе реализации программы по снижению рисков травматизма на энергообъектах МРСК Центра и Приволжья в течение 2018 года данные работы планируется провести на территории 275 школ и детских садов общей протяженностью 57 км.

"На некоторых объектах воздушная линия переносится в кабель, а на территориях, где нет возможности переноса ЛЭП, энергетики заменяют провод на более современный и безопасный самонесущий изолированный провод СИП", - пояснили в компании.

"Реализация программы по переносу энергообъектов с территорий детских учреждений — часть системной работы МРСК Центра и Приволжья по профилактике детского электротравматизма. В период летних каникул энергетики помимо требуемых нормативами работ, произвели дополнительные проверки запирающих устройств подстанций, установку запрещающих знаков и информационных плакатов об опасности поражения электрическим током. Кроме того, сотрудники энергокомпании ведут активную разъяснительную работу по профилактике электротравматизма с населением, в первую очередь с детьми и подростками, рыбаками и хозяевами частных домовладений", - говорится в сообщении.

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