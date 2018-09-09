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Общество

Городские электрички будут запущены в Нижнем Новгороде с 15 октября

10 сентября 2018 17:55  [4654] Общество

Городские электрички будут запущены в Нижнем Новгороде с 15 октября. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" 10 сентября 2018 года.

Согласно данным, в рамках реализации проекта "Городская электричка. Приокская линия" будет организовано круглогодичное курсирование электропоездов по маршруту Московский вокзал – пр. Гагарина. Электропоезда будет отправляться по рабочим дням от Московского вокзала в 06:12, в 17:10, от пр. Гагарина (Мыза) - в 17:25, 18:53.

Городское железнодорожное полукольцо станет связующим звеном для трех районов Нижнего Новгорода – Канавинского, Автозаводского и Приокского, отмечается в информации. Пунктами для пересадки станут: платформа 435 км - пересечение с ул. Кузбасской в Канавинском районе; станция Петряевка – пересечение с пр. Молодежным в Автозаводском районе; станция Окская (пересадка на пригородные железнодорожные маршруты Арзамасского и Павловского направлений).

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