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Общество

Более 100 км газовых сетей планируют построить в нижегородской сельской местности в 2018 году

10 сентября 2018 19:00  [569] Общество

Фото: Газпром

Строительство более 100 км газовых сетей планируется в сельской местности Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

На газификацию населенных пунктов в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в 2018 году направлено 185,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 141 млн рублей. В текущем году в сельской местности планируется ввести в эксплуатацию газовые сети общей протяженностью 101,6 км.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что газификацию сел в области необходимо поставить в приоритет.

"В целом уровень газификации в регионе достаточно неплохой, но жители еще десятков и даже сотен населенных пунктов ждут решения этой проблемы. Те средства, которые выделялись раньше на процессы газификации из областного бюджета, безусловно, будут увеличены - такое решение я уже принял", - сообщал ранее глава региона.

В минсельхозе добавили, что на прошедшей неделе состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску газа в деревне Большое Песочное Уренского района. Теперь к природному газу могут подключиться более 100 домовладений этой деревни. Кроме того, на газифицированной территории находится одно из ведущих сельхозпредприятий района.

"Пуск газа в сельской местности - важное событие и большой праздник, так как газификация значительно повышает качество жизни сельских жителей, способствует развитию сельских территорий и повышает инвестиционную привлекательность населённых пунктов", - сказал присутствующий на мероприятии и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

Для пуска газа в деревне Большое Песочное с численностью жителей порядка 300 человек построено 12 км газопровода. Из федерального бюджета на эти цели выделено 11,7 млн рублей, из областного бюджета - 11,4 млн рублей, из муниципального - 2 млн рублей.

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