Женщина пострадала в результате столкновения иномарки с маршруткой в Нижнем Новгороде 10 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина пострадала в результате столкновения иномарки с маршруткой в Нижнем Новгороде 10 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:30 на ул. Бекетова, 48 в Советском районе. Согласно информации, 53-летний водитель автомобиля Toyota при повороте налево совершил столкновение с автобусом ПАЗ 320415, следовавшим по маршруту №18.

В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажир автобуса.