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Женщина пострадала в результате столкновения иномарки с маршруткой в Нижнем Новгороде 10 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 16:30 на ул. Бекетова, 48 в Советском районе. Согласно информации, 53-летний водитель автомобиля Toyota при повороте налево совершил столкновение с автобусом ПАЗ 320415, следовавшим по маршруту №18.
В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажир автобуса.
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