Селекционно-генетический центр планируется создать в Нижегородской области к 2020 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Селекционно-генетический центр планируется создать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 11 сентября 2018 года.

Согласно информации, глава Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Максим Тевс и генеральный директор ООО "Молочная компания "Генетика" Дмитрий Никулин подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству селекционно-генетического центра.

Как сообщается в пресс-релизе, создание центра позволит внедрить в России передовые технологии селекционно-племенной работы, в их числе – геномная оценка племенной ценности продуктивных животных. Ожидается, что центр будет обеспечивать российских производителей молока генетическим материалом, который поспособствует улучшению породы и позволит получать около 90% женских особей среди рожденных телят.

Отмечается, что среди партнеров ООО "Молочная Компания "Генетика" насчитывается более 260 хозяйств с общей популяцией коров порядка 150 тысяч голов. Гендиректор компании Дмитрий Никулин отметил, что уникальный метод геномной оценки позволяет на три-четыре года сократить получение данных о племенной ценности животных (молочная продуктивность, продолжительность продуктивного долголетия, экстерьер, устойчивость к заболеваниям), и уже в месячном возрасте после получения результатов тестирования волосяных луковиц или крови в генетической лаборатории определить экономически оптимальные варианты использования особей.

"В России на сегодняшний день нет предприятий, аналогичных этому. И это не просто проект, нацеленный на импортозамещение. Это внедрение инновационных разработок, позволяющих вывести животноводство не только области, но и всей страны на качественно новый уровень", - подчеркнул Максим Тевс.

Объем инвестиций в проект составит порядка 250 млн рублей. К моменту ввода в эксплуатацию селекционно-генетического центра планируется создать 20 рабочих мест. Ориентировочные сроки начала строительства объекта: конец 2018 года – начало 2019 года, планируемый срок ввода в эксплуатацию: конец 2019 года – начало 2020 года.

Напомним, решение о создании АО "Корпорация развития Нижегородской области" было объявлено главой региона Глебом Никитиным во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона в декабре 2017 года. В мае текущего года глава региона представил гендиректора Корпорации Максима Тевса. В задачи Корпорации, в частности, входит комплексное сопровождение проектов инвесторов по принципу "одного окна".