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Происшествия

Суд приговорил двоих нижегородцев к трём годам колонии за разбойное нападение в отделении банка

11 сентября 2018 11:16  [135] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил двоих жителей Нижегородской области к трём годам колонии за разбойное нападение в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 сентября 2018 года.

Согласно информации, в январе 2018 года 34-летний житель области и 25-летний житель Нижнего Новгорода ночью пришли в отделение банка в Нижегородском районе областного центра. Там они направили на находившегося в отделении мужчину предмет, похожий на пистолет, и похитили у него более 170 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору). Мужчины ранее не судимы, вину они признали.

Суд приговорил их к трём и 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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