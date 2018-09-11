Три жителя Кстовского района Нижегородской области арестованы по подозрению в сбыте фальшивых денег Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три жителя Кстовского района Нижегородской области арестованы по подозрению в сбыте фальшивых денег в Спасском и Воротынце. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 сентября 2018 года.

По версии следствия, в начале сентября 2018 года подозреваемые расплачивались поддельными купюрами номиналом в пять тысяч рублей в магазинах в селе Спасское и р.п. Воротынец.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег), санкция статьи предполагает до восьми лет лишения свободы. Установлено также, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, источник постоянного дохода у них отсутствует.

В ходе судебного заседания мужчины свою причастность к совершению преступлений не отрицали, решением суда они заключены под стражу.