"Матч "Россия-Сербия" - новый этап в развитии наследия ЧМ-2018", - Глеб Никитин Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА Нижний Новгород

"Матч "Россия-Сербия" - новый этап в развитии наследия ЧМ-2018", - сказал глава региона Глеб Никитин, комментируя предстоящую игру отборочного этапа Чемпионата Европы U-21 между молодежными сборными России и Сербии, которая пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 11 сентября.

Матч начнется в 19:00. Глеб Никитин намерен посетить стадион и поддержать сборную России.

"Здорово, что такая важная игра проходит именно в Нижнем Новгороде. Матч Россия-Сербия - новый этап в развитии наследия Чемпионата мира по футболу", - подчеркнул глава региона.

"Надеюсь, наш прекрасный стадион и древняя нижегородская земля дадут ребятам дополнительные силы в этой принципиальной игре. Для "Стадиона Нижний Новгород" это первый матч с участием национальной сборной страны", - добавил он.

"Особое значение для нас имеет и то, что в составе сборной два игрока ФК "Нижний Новгород" - Лео Гогличидзе и Даниил Фомин. Желаю ребятам удачи!", - подытожил Глеб Никитин.