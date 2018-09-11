Три человека погибли на водоёмах в Нижегородской области за период с 3 по 9 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли на водоёмах в Нижегородской области за период с 3 по 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 11 сентября.

Согласно информации, за первую неделю сентября в регионе произошло три происшествия на воде: в Воскресенском районе, в Нижнем Новгороде и в г.о. Бор.

Так, 4 сентября от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что из р. Ветлуги в районе д. Кладовка родственниками было извлечено тело погибшего 64-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ещё один погибший мужчина 65 лет был обнаружен 7 сентября в озере на улице Тепличная в Нижнем Новгород. Тело погибшего извлекли спасатели.

9 сентября из озера Спасское в с. Спасское в г.о. Бор спасатели достали тело 32-летнего мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

МЧС отмечает, что к основным причинам гибели на воде относятся купание в несанкционированных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что купальный сезон в области официально закрыт.

Всего с начала года по 9 сентября 2018 года на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 82 происшествия, в результате погибли 75 человек, в том числе восемь детей. Спасено 35 человек.