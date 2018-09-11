Последние новости рубрики Происшествия
11 сентября 2018 12:49  [883] Три человека погибли на водоёмах в Нижегородской области за период с 3 по 9 сентября
11 сентября 2018 11:26  [906] Три жителя Кстовского района Нижегородской области арестованы по подозрению в сбыте фальшивых денег
11 сентября 2018 11:16  [137] Суд приговорил двоих нижегородцев к трём годам колонии за разбойное нападение в отделении банка
11 сентября 2018 11:03  [191] Два пенсионера госпитализированы после пожара в садовом домике в Кулебаках Нижегородской области 10 сентября
11 сентября 2018 10:33  [185] Суд оштрафовал бывшего судебного пристава в Нижнем Новгороде на 2 млн рублей за взяточничество
11 сентября 2018 09:14  [178] Женщина пострадала в результате столкновения иномарки с маршруткой в Нижнем Новгороде 10 сентября
10 сентября 2018 15:37  [1417] Многодетная мать в Нижегородской области получила условный срок за убийство новорожденного ребенка
10 сентября 2018 12:56  [1745] Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области 8 сентября
10 сентября 2018 11:15  [168] Полиция задержала двух молодых людей в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков
10 сентября 2018 09:12  [754] Более 45 человек было эвакуировано из-за пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 сентября
Происшествия

Три человека погибли на водоёмах в Нижегородской области за период с 3 по 9 сентября

11 сентября 2018 12:49  [883] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли на водоёмах в Нижегородской области за период с 3 по 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 11 сентября.

Согласно информации, за первую неделю сентября в регионе произошло три происшествия на воде: в Воскресенском районе, в Нижнем Новгороде и в г.о. Бор.

Так, 4 сентября от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что из р. Ветлуги в районе д. Кладовка родственниками было извлечено тело погибшего 64-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ещё один погибший мужчина 65 лет был обнаружен 7 сентября в озере на улице Тепличная в Нижнем Новгород. Тело погибшего извлекли спасатели.

9 сентября из озера Спасское в с. Спасское в г.о. Бор спасатели достали тело 32-летнего мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

МЧС отмечает, что к основным причинам гибели на воде относятся купание в несанкционированных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что купальный сезон в области официально закрыт.

Всего с начала года по 9 сентября 2018 года на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 82 происшествия, в результате погибли 75 человек, в том числе восемь детей. Спасено 35 человек.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph