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Общество

"Администрация Канавинского района предоставила недостоверные данные об устранении провала около метро", - нижегородский ОНФ

11 сентября 2018 14:47  [141] Общество
Провал у метро

Провал у метро

Фото: ОНФ

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода предоставила недостоверные данные об устранении провала около метро. Об этом сообщает координатор по работе со СМИ исполкома ОНФ в Нижегородской области.

Речь идет о провале около опоры линии электропередачи у станции метро "Ленинская". Ранее об этом провале в ОНФ сообщили граждане, после чего активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию города с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры по устранению обозначенных проблем.

Помимо этого провала нижегородцы также пожаловались на остановку общественного транспорта "Сахарный дол" (Советский район), который не соответствует требованиям, так как брусчатка на остановочной площадке разрушается, и на канализационный колодец напротив торгового центра "Золотая миля" (Сормовский район).

ОНФ отправил обращение в администрацию Нижнего Новгорода по всем объектам. Позже районные администрации отчитались о том, что привели объекты в порядок.

Активисты ОНФ в ходе выездной проверки установили, что брусчатка около остановки "Сахарный дол" отремонтирована, а на канализационном колодце установлен люк.

"А вот сведения об устранении провала около опоры линии электропередачи у станции метро "Ленинская" оказались не соответствующими действительности - провал не устранен", - говорится в сообщении.

"По итогам рейда осталось двоякое впечатление. С одной стороны, отрадно, что власти оперативно реагируют на наши обращения. С другой, имеют место попытки "приукрасить" действительность. Чиновникам следует давно понять, что удовлетворенность граждан формируется не бумажными отчетами, а реальными делами" - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Ленина.

После обработки и анализа данных, полученных в ходе рейда, активисты нижегородского отделения ОНФ планируют направить повторные обращения и будут держать вопрос на контроле до полного устранения выявленных недостатков.

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