Свалка на ул.Цветочная в Нижнем Новгороде ликвидирована после обращения прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку по факту размещения несанкционированной свалки на Анкудиновском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 сентября 2018 года.

Проверкой установлено, что ранее администрацией Приокского района в адрес собственников хозяйственных построек было направлено предписание о необходимости демонтажа и перемещения самовольно установленных гаражей в районе домов по ул. Цветочная. В результате сноса незаконно установленных построек в указанном районе образовалась несанкционированная свалка.

"Захламленный земельный участок находится в муниципальной собственности, ответственность за его содержание и уборку возложена на администрацию района", - говорится в сообщении прокуратуры.

По фактам выявленных нарушений в адрес главы администрации Приокского района прокуратурой было внесено представление. В настоящее время свалка на указанной территории ликвидирована.