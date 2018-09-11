Свалка на ул.Цветочная в Нижнем Новгороде ликвидирована после обращения прокуратуры

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Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку по факту размещения несанкционированной свалки на Анкудиновском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 сентября 2018 года.
Проверкой установлено, что ранее администрацией Приокского района в адрес собственников хозяйственных построек было направлено предписание о необходимости демонтажа и перемещения самовольно установленных гаражей в районе домов по ул. Цветочная. В результате сноса незаконно установленных построек в указанном районе образовалась несанкционированная свалка.
"Захламленный земельный участок находится в муниципальной собственности, ответственность за его содержание и уборку возложена на администрацию района", - говорится в сообщении прокуратуры.
По фактам выявленных нарушений в адрес главы администрации Приокского района прокуратурой было внесено представление. В настоящее время свалка на указанной территории ликвидирована.
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