Почти 60% составила явка избирателей в Единый день голосования в Арзамасе Нижегородской области 9 сентября Политика

Заседание фракции Единая Россия в Думе Арзамаса Фото: МИК МО партии "Единая Россия" в Арзамасе

Почти 60% составила явка избирателей в Единый день голосования в Арзамасе Нижегородской области 9 сентября. Об этом сообщает исполнительный комитет

местного отделения ВПП "Единая Россия" Арзамаса.

Очередное заседание фракции "Единая Россия" в Думе Арзамаса, на котором были оглашены итоги выборной кампании, состоялись 11 сентября.

Кроме рассмотрения повестки предстоящего заседания городской Думы депутаты проанализировали результаты участия членов фракции в работе стратегической команды и проведении встреч с жителями города, на которых обсуждалась Стратегия развития Нижегородской области.

В течение двух месяцев арзамасские депутаты-единороссы провели более 140 встреч с избирателями, подробно разъясняя пункты программы развития региона. Наиболее актуальными, по отзывам депутатов, оказались вопросы безопасных и качественных дорог, инновации в сфере медицины и образования, рост численности предприятий и рабочих мест, а также вопросы благоустройства.

"Выгодным отличием Стратегии является тот факт, что сами жители могут влиять на формирование повестки развития своего региона, своего города, даже своего двора. На встречах и общественных обсуждениях мы видели живой интерес со стороны горожан, их причастность и желание быть полезными в вопросах повышения качестве жизни и решения городских проблем". Выражаю благодарность депутату Государственной Думы - Денису Москвину и депутату ЗСНО Олегу Лавричеву за активную работу с избирателями в период выборов и обсуждения Стратегии", - сказал руководитель фракции Александр Тюрин.

На выборах губернатора Нижегородской области в Арзамасе была установлена высокая явка - в 58%, что в численном выражении составляет более 44 тысяч избирателей.

"Избирательная кампания и сами выборы прошли на высоком организационном уровне, легитимно, открыто, без нарушений. Несомненно, это - результат слаженной работы фракции, местного отделения и администрации города. Первичные отделения партии, сторонники - все внесли свой вклад в успех кампании. Высокая избирательная активность жителей - это доказательство того, что арзамасцам небезразлична судьба родного города и области в целом, потому что мы все являлись свидетелями живого и доступного общения Глеба Никитина с земляками и тех перспектив планомерного развития, которые открываются перед нами. На этом фоне совсем неудивительной выглядит убедительная победа кандидата от "Единой Россия" - Глеб Никитин получил весомую поддержку в 72% от числа пришедших на выборы 9 сентября, а это около 32 тысяч избирателей", - отметил секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Арзамаса Константин Аргентов.

"Результаты выборов губернатора Нижегородской области говорят о правильно выбранной стратегии, в основе которой - выработка программного документа "Стратегия развития Нижегородской области", который получил достаточно продуктивное обсуждение на разных дискуссионных площадках и поддержку большинства избирателей", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

"Стратегия затрагивает наиболее актуальные вопросы развития региона по отдельно взятым территориям в различных отраслях и имеет не только экономическую, но и социальную направленность. Глеб Сергеевич Никитин - человек глубоко заинтересованный в развитии реального сектора экономики, привлечении инвестиций, и я уверен, что с его избранием на пост губернатора Нижегородской области экономика будет развиваться, а у региона появятся новые перспективы", - добавил он.