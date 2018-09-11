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Экономика

Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили увеличение расходов бюджета почти на 200 млн рублей в сентябре

11 сентября 2018 17:08  [165] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты комиссии нижегородской Думы по строительству одобрили увеличение расходов бюджета на 195 млн рублей в сентябре. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании 11 сентября 2018 года.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что за это время увеличилась доходная часть, в том числе за счет собственных доходов: 162 млн рублей поступило от уплаты земельного налога организаций (повлияла работа с налоговой инспекцией по предоставлению льгот некоторым учреждениям), 64 млн рублей - НДФЛ, 192 млн рублей - аренда муниципальной земли.

Расходы бюджета в размере 195, 79 млн рублей будут направлены на повышение минимального размера оплаты труда сотрудникам библиотек с 1 мая 2018 года (1,76 млн рублей), повышение МРОТ сотрудникам музыкальных школ (2 млн рублей), повышение МРОТ сотрудникам детсадов (7 млн рублей) и учреждений допобразования (6,2 млн рублей). Кроме того, 39,3 млн рублей будет потрачено на оплату коммунальных услуг в детсадах и 32,8 на оплату коммунальных услуг в школах; 5,3 млн рублей пойдут на установку светофоров и дорожных знаков у школ и детсадов.

Отметим, что 93,5 млн рублей составит субсидия из бюджета на возмещение затрат транспортным предприятиям города (каким именно – не уточняется); а также 20 млн рублей – субсидия на возмещение части затрат МП "Нижегородэлектротранс" по перевозке пассажиров в метро. По статье непрограммных расходах 8 млн рублей будут потрачены на субсидию в виде имущественного взноса для обеспечения уставной деятельности АНО "Институт развития городской среды области"; 26,6 млн рублей пойдут на проектно-изыскательские работы по строительству школы в микрорайоне "Юг" и пристроя к школе № 117 в Сормовском районе и другие направления.

Депутат Евгений Лазарев спросил, для каких целей расходы в размере 14 млн рублей будут направлены в МП "ЕЦМЗ". Выяснилось, что средства необходимы на погашение долгов.
"У администрации была задолженность перед "ЕЦМЗ" и другими организациями за бесплатное предоставление питания многодетным семьям в размере 90 млн рублей. Мы поэтапно добавляем сумму в расходы, чтобы кредиторская была меньше. Гасим долги планомерно", - ответил Мочалкин.

По итогам заседания депутаты поддержали изменения, вопрос вынесен на Думу 19 сентября.

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