Врачи "Поездов здоровья" посетили 136 населенных пунктов Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Врачи "Поездов здоровья" посетили 136 населенных пунктов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уточняется, что это количество населенных пунктов мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" северного и южного направлений посетили с 15 июня по 8 сентября 2018 года.

Специалисты обследовали 26214 пациентов, провели 46180 консультаций, выявили 6569 заболеваний, дали 14532 рекомендации по дообследованию и 19739 - по лечению. Врачи отправили на госпитализацию 1918 человек.

В настоящее время "Поезда здоровья" закончили работу в Тонкинском, Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском, Уренском, Шарангском, Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском, Семеновском, Ковернинском, Сокольском, Городецком, Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Павловском, Богородском, Борском, Кстовском, Лысковском, Спасском, Воротынском, Городецком, Балахнинском, Чкаловском районах и Дзержинске северного направления.

Также лаборатории побывали в Бутурлинском, Большемурашкинском, Княгининском, Пильнинском, Сеченовском, Краснооктябрьском, Гагинском, Большеболдинском, Починковском, Лукояновском и Первомайском, Шатковском, Перевозском, Вадском и Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Бутурлинском, Гагинском и Большеболдинском районах южного направления.

Наиболее востребованными у жителей, по информации руководителей "Поездов здоровья", являются консультации врачей: невролога - 6006 обращения, кардиолога – 5756 и офтальмолога - 5712.

Жители Нижегородской области продолжают благодарить специалистов "Поездов здоровья" за высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам. По их инициативе в мобильных диагностических лабораториях заведены "Книги отзывов", где все желающие могут оставить запись о работе медицинского персонала и выразить свое мнение о губернаторской инициативе.

Напомним, глава региона Глеб Никитин отмечал, что проект "Доступная медицина" возник в результате работы над Стратегией развития Нижегородской области и рабочих поездок по районам. Из комплексных решений в направлении Стратегии "Развитие человеческого капитала" были отобраны те инициативы, которые могут начать реализовываться уже этим летом, и дать конкретные результаты в ближайшее время.

Планировалось, что мобильные диагностические лаборатории будут работать в отдаленных населенных пунктах Нижегородской области в течение 2,5 месяцев - с 15 июня по 31 августа, и за это время посетят 49 районов. Однако по просьбе жителей решением главы региона работа "Поездов здоровья" была продлена. Напомним, в проекте задействовано 29 врачей - узконаправленных специалистов из самых лучших медицинских организаций области, а также медсестры и волонтеры.