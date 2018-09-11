Три новые школы готовятся к открытию в Нижегородской области

Денис Москвин в строящейся школе в Дальнеконстантиновском районе Фото: НИА Нижний Новгород

Три новые школы готовятся к открытию в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Одно из готовящихся к открытию учебных заведений посетил с рабочим визитом секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Здание школы расположено в Дальнеконстантиновском районе и должно принять учащихся уже в ноябре.

По информации Дениса Москвина, в этом году в Нижегородской области в рамках реализации партийного "Новая школа" планируется открыть три школы и два пристроя. В программу попали: Дальнеконстантиновский, Балахнинский, Володарский, Тонкинский районы области и Канавинский район Нижнего Новгорода.

"Замечательно, что такие уникальные объекты у нас появляются не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области. Я, честно говоря, приятно удивлен той работой, которая проделана строителями конкретно в Суроватихе. Это по-настоящему современное, благоустроенное, качественное образовательное пространство, и можно быть уверенными в том, что эта школа воспитает огромное количество талантливых личностей. Здесь для этого есть всё: два современных спортзала, бассейн, пришкольный стадион, несколько классов профильного образования - вся необходимая инфраструктура. Это совершенно новый стандарт образования, совершенно новое качество обучения", - сказал Денис Москвин.

Новая школа в Суроватихе рассчитана на 425 мест. Ее открытие позволит решить проблему, возникшую из-за аварийного состояния старой школы, расположенной в соседнем населенном пункте.

По словам директора школы Светланы Чанаевой, открытие нового учебного заведения позволит значительно повысить качество образовательного процесса.

"Конечно, наша старая школа несравнима с той, в которую мы переедем в ближайшее время. Мы все: и педагоги, и ученики, и родители с нетерпением ждем переезда. Конечно, учитывая то, какие уникальные условия будут предоставлены детям, мы уверены, что качество образования нам удастся серьезно повысить. Да и просто с эмоциональной точки зрения: дети будут очень рады", - отметила Светлана Чанаева.

СПРАВКА:

В 2018 году в проекте "Новая школа" участвуют пять муниципальных образований. Общая сумма проекта превышает 1,8 млрд рублей. В рамках проекта ведется строительство трех новых школ (в п.Суроватиха Дальнеконстантиновского района, р.п.Гидроторф Балахнинского района и р.п.Фролищи Володарского района) и двух пристроев к существующим (в р.п.Тонкино и Канавинском районе Нижнего Новгорода). Завершение работ по данным объектам планируется к декабрю 2018 года.

Кроме того, в рамках проекта Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" во всех школах региона проводит традиционную масштабную акцию "В будущее с "Единой Россией" по страхованию первоклассников. Страховой полис в этом году получили порядка 38 тысяч первоклассников Нижегородской области. Страховка действует с момента, когда ученик вышел из дома в учебное заведение, и защищает его до тех пор, пока он не вернется домой, на протяжении всего учебного года - с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года. Страховая сумма составляет 50 тысяч рублей.