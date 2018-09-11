Более 11 млрд рублей инвестировано в основной капитал нижегородских моногородов за I полугодие Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 11 млрд рублей инвестировано в основной капитал моногородов Нижегородской области за I полугодие 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Средства вкладываются в рамках действующей с 2016 года программы "Комплексное развитие моногородов".

"За I полугодие текущего года в рамках программы инвестиции в основной капитал моногородов нижегородской области вложено 11,2 млрд рублей. Эта сумма составляет более половины планового значения на 2018 год. Монотерритории продолжают участвовать во всех возможных федеральных программах. Потенциал таких городов необходимо использовать максимально, причем не только для увеличения количества рабочих мест, но и ради повышения качества жизни горожан", - сказал глава региона Глеб Никитин.

Он добавил, что всего с 2016 года объем средств по данной программе превысил 40 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе, всего в Нижегородской области 12 моногородов: г.о. Выкса, Первомайск, Кулебаки, г.о. Навашинский, Балахна, Володарск, Ворсма, Заволжье, Княгинино, Павлово, р.п. Решетиха и Мухтолово.

В июле 2018 года комиссия при минэкономразвития РФ одобрила создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в монотерриториях - Володарске и Решетихе. Закрепление статуса ТОСЭР за ними ожидается до конца текущего года.