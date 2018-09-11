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Спорт

Шестеро нижегородских фигуристов стали новыми участниками проекта "Лидеры спорта"

11 сентября 2018 17:44  [105] Спорт
нижегородские участники проекта Лидеры спорта

нижегородские участники проекта Лидеры спорта

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Шестеро юных фигуристов из Нижегородской области и их тренеры стали новыми участниками проекта "Лидеры спорта". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Форму спортсменам вручил руководитель проекта, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский 11 сентября 2018 года.

Проект "Лидеры спорта" реализуется в Нижегородской области при поддержке главы региона Глеба Никитина. Он направлен на профессиональную подготовку спортсменов и индивидуальный подход к каждому для достижения самых высоких результатов.

В проекте принимают участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика. Цель "Лидеров спорта" - раскрыть молодые таланты и вырастить новых "звезд спорта". Участники проекта получат возможность тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшать свои показатели в спортивной карьере.

Как сказал Вячеслав Василевский, сейчас главная задача для юных фигуристов - это выйти на этапы Кубка России, которые пройдут в Йошкар-Оле, Казани и Москве.

"Мы обеспечиваем им поездку на эти соревнования, предоставляем инвентарь. Основная задача в отношении фигурного катания на перспективу – решить проблему со льдом, чтобы дать возможность ребятам тренироваться каждый день на конкретной базе", - добавил он.

В проект "Лидеры спорта" вошли спортсмены Екатерина Монич, Сергей Липов, Екатерина Есенина, Александр Голубев, Александр Вдовин и Эстер Ланкина (спортсмены), а также тренеры Анна Калениченко, Алексей Двойников и Маргарита Шустова.

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