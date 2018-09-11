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Движение троллейбусов №3 и №5 временно закроют на ул. Пролетарской с 11 сентября. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Поясняется, что речь идет о закрытии движения в районе дома №4. Это произойдет с 22:00.
Закрытие движения обусловлено ремонтом инженерной инфраструктуры на данной улице. О дате возобновления движения троллейбусов не сообщается.
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