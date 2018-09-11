Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2018 19:25  [466] Движение троллейбусов №3 и №5 временно закроют на ул. Пролетарской с 11 сентября
11 сентября 2018 19:20  [532] Установка запланированных на 2018 год объектов для безопасности дорог завершается в Нижнем Новгороде
11 сентября 2018 16:00  [143] Свалка на ул.Цветочная в Нижнем Новгороде ликвидирована после обращения прокуратуры
11 сентября 2018 15:31  [187] Глеб Никитин откроет региональный форум "Городская среда" 12 сентября
11 сентября 2018 15:20  [217] Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе "Теплоэнерго"
11 сентября 2018 15:09  [125] Количество ярмарок "Покупай нижегородское" в Нижегородской области в 2018 году увеличилось на 10%
11 сентября 2018 14:48  [1055] Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде
11 сентября 2018 14:47  [274] "Администрация Канавинского района предоставила недостоверные данные об устранении провала около метро", - нижегородский ОНФ
11 сентября 2018 13:47  [1121] Более 600 пешеходных переходов обновлено у школ Нижнего Новгорода
11 сентября 2018 13:09  [183] Экологическая акция пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области
Общество

Движение троллейбусов №3 и №5 временно закроют на ул. Пролетарской с 11 сентября

11 сентября 2018 19:25  [466] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение троллейбусов №3 и №5 временно закроют на ул. Пролетарской с 11 сентября. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Поясняется, что речь идет о закрытии движения в районе дома №4. Это произойдет с 22:00.

Закрытие движения обусловлено ремонтом инженерной инфраструктуры на данной улице. О дате возобновления движения троллейбусов не сообщается.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph