Глава Дзержинска Нижегородской области Сергей Попов наградил лучшие военно-патриотические объединения школ города Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Глава Дзержинска Нижегородской области Сергей Попов наградил лучшие военно-патриотические объединения школ города. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы 12 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, на торжественное мероприятие были приглашены лучшие военно-патриотические объединения Дзержинска по итогам работы в 2017-2018 учебном году из школ №№18, 20, 24, 27, 32, 34, гимназии №38, а также руководители образовательных организаций, преподаватели-наставники военно-патриотических объединений.

Приветственные слова ребятам адресовали глава города Сергей Попов, заместитель главы администрации города Валентина Сахарова, директор департамента образования Алексей Коротков, председатель комитета ветеранов войны и военной службы при городском совете ветеранов Лев Строкин и другие приглашенные лица.

"Мы живем в стране со славными воинскими традициями, и сегодня многое делается для того, чтобы подрастающее поколение помнило и гордилось победами русских воинов. Деятельность военно-патриотических объединений нашего города как раз направлена на то, чтобы воспитать будущих достойных граждан своей Родины. Благодарю вас за вашу работу", - обратился Сергей Попов к руководителям военно-патриотических объединений Дзержинска.

"Желаю вам дальнейших успехов в военно-патриотической деятельности, участия в новых интересных мероприятиях, зарницах. Безусловно, такая внеурочная работа оставляет свои неизгладимые воспоминания на всю жизнь. В своё время я тоже был командиром Поста №1, мы также несли вахту у Вечного огня. Замечательно, что эти традиции в городе сохраняются", - сказал Сергей Попов юным кадетам.

В ходе мероприятия благодарственными письмами и памятными сувенирами были отмечены руководители школ и ВПО города, достигших наибольших успехов в прошлом учебном году.

СПРАВКА:

В Дзержинске действует Ассоциация военно-патриотических объединений города, которая объединяет более 600 школьников из 36 школ города. Школьники принимают участие в несении вахты на посту №1 около Вечного огня на площади Героев, организуют работу в школьных залах и музеях боевой славы, участвуют в областных и городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, патриотических акциях "Бессмертный полк", "Знамя Победы", смотре-конкурсе военно-патриотических клубов, военно-спортивной игре "Дзержинская школа безопасности – Зарница". В 2017-2018 учебном году победителем соревнований "Дзержинская школа безопасности – Зарница" стали военно-патриотические объединения школ №№18, 27, 32, 34, гимназии №38.