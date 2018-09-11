"Нива" сбила восьмилетнего ребёнка в Урене Нижегородской области 11 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нива" сбила восьмилетнего ребёнка в Урене Нижегородской области 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:20 на ул. Механизаторов, 3. Согласно информации, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ 21214 совершил наезд на школьника, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавший восьмилетний мальчик был доставлен попутным транспортном в больницу, где был отпущен после осмотра врача.