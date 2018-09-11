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Происшествия

Женщина-водитель без прав совершила ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 11 сентября

12 сентября 2018 11:15  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель без прав совершила ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 12:10 на ул. Кирова, 29А. Согласно информации, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Opel, не имеющая прав управления транспортным средством, при повороте налево совершила столкновение с Hyundai.

В результате ДТП пострадали пассажиры Opel: 67-летняя женщина и годовалый ребёнок, находившийся на заднем сидении, в детском удерживающем устройстве.

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