Женщина-водитель без прав совершила ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 11 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель без прав совершила ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 12:10 на ул. Кирова, 29А. Согласно информации, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Opel, не имеющая прав управления транспортным средством, при повороте налево совершила столкновение с Hyundai.

В результате ДТП пострадали пассажиры Opel: 67-летняя женщина и годовалый ребёнок, находившийся на заднем сидении, в детском удерживающем устройстве.