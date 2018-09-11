Пожар произошел на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Пожар произошел на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Согласно информации, в 10:23 поступило сообщение о происшествии на дзержинском предприятии "Карбохим" (Автозаводское шоссе, 5). Пожарные подразделения выехали на место.

"Силы направлены на недопущение распространения огня. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.

СПРАВКА:

ООО научно-производственное объединение "Карбохим" работает с 1992 года и является крупнейшим поставщиком химических материалов в России. Предприятие поставляет свою продукцию более чем на 70 предприятий России и стран СНГ.

Основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски и кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5".