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Пожар произошел на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Согласно информации, в 10:23 поступило сообщение о происшествии на дзержинском предприятии "Карбохим" (Автозаводское шоссе, 5). Пожарные подразделения выехали на место.
"Силы направлены на недопущение распространения огня. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.
СПРАВКА:
ООО научно-производственное объединение "Карбохим" работает с 1992 года и является крупнейшим поставщиком химических материалов в России. Предприятие поставляет свою продукцию более чем на 70 предприятий России и стран СНГ.
Основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски и кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5".
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