Комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты планируется построить в Нижегородской области Экономика

Соглашение между нижегородской группой компаний "Реал-Инвест" и Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд (КНР) подписано во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение о сотрудничестве направлено на создание промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты в Балахнинском районе Нижегородской области. Объем инвестиций в проект -12 млрд рублей, максимальная мощность - 412,5 тысяч кв.м. Сообщается, что комплекс должен быть построен в течение 2,5 лет. Срок окупаемости - восемь лет.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов, участвовавший в подписании соглашения, выразил надежду на увеличение в ближайшее время количества совместных российско-китайских инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. "Развитие взаимоотношений в области инвестиций с регионами Китая является одним из перспективных направлений сотрудничества в новой истории Нижегородской области", - отметил он

Генеральный директор ЗАО "Реал-Инвест" Лев Тарабарин, в свою очередь, отметил, что руководство России и Китая высоко подняли уровень политических взаимоотношений, в том числе - в рамках ВЭФ. "На нас лежит большая ответственность за реализацию этого проекта и за то, чтобы доказать мировому сообществу, что никакие санкции никакие ограничения не смогут остановить сотрудничество между нами. Уровень доверия обеих сторон сегодня очень высок", - подчеркнул он.

На пленарном заседании ВЭФ также была озвучена информация о том, что следующий год объявляется годом межрегионального российско-китайского сотрудничества.