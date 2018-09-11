Региональный минобр приглашает нижегородских педагогов принять участие в Международной олимпиаде учителей "ПРОФИ - 2018" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области приглашает нижегородских педагогов принять участие в Международной олимпиаде учителей "ПРОФИ - 2018", которая проводится по инициативе Высшей школы экономики при финансовой поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

Согласно информации, отборочный онлайн-тур Олимпиады будет проходить с 17 сентября по 15 октября. Очный тур: 28 октября – английский язык, обществознание; 11 ноября – русский язык, информатика; 18 ноября – математика, химия.

Олимпиада проводится в два этапа: дистанционный онлайн-тур и очный тур в Перми и на региональных площадках. Перед каждым туром на сайте размещаются материалы для самостоятельной подготовки к участию. По каждому из предметов проводятся обучающие вебинары, а после второго тура участники могут пообщаться с разработчиками заданий и получить ответы на все интересующие вопросы.

Отмечается, что за 10 лет проведения Олимпиады в ней приняли участие более 43 тысяч учителей. Проект получил признание и на российском, и на международном уровне: в 2017 году в Олимпиаде приняли участие около семи тысяч педагогов из 78 регионов Российской Федерации и 12 стран ближнего зарубежья. Ежегодно проводятся конкурсные состязания по математике, русскому и английскому языкам, обществознанию и информатике. По химии, физике и биологии - раз в три года.