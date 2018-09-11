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Происшествия

Жители ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде пожаловались в Роспотребнадзор на запах аммиака в квартирах

12 сентября 2018 12:47  [283] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Жители ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде пожаловались в региональное управление Роспотребнадзора на запах аммиака в квартирах. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве 12 сентября 2018 года.

Согласно информации, поступили обращения от жителей ряда квартир жилого комплекса по ул.Окская в ЖК "Аквамарин" (Ленинский район). Как сообщил источник в управлении всего на рассмотрении порядка 15 обращений.

В рамках административного расследования была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, которая установила превышение в квартирах норм по содержанию аммиака.

По результатам экспертизы управление Роспотребнадзора подготовило заключения в целях признания областной межведомственной комиссией данных квартир непригодными для проживания.

По физиологическому действию на организм аммиак токсичен и относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы.

Роспотребнадзор готов оказать помощь жильцам в составлении претензий и проектов исковых заявлений.

СПРАВКА:
Строительство ЖК "Аквамарин" ведет девелопер "Столица Нижний" летом 2015 года. Градостроительной концепцией предусмотрено строительство восьми жилых домов (четыре 23-этажных и четыре 25-этажных дома). Всего 1 700 квартир. Завершение строительства запланировано на 2018 год.

На сайте компании сообщается о том, что в соответствии со стандартами компании "Столица Нижний" жилые дома строятся по современным технологиям с использованием высококачественных материалов.

Жилой комплекс "Аквамарин" — это уже третий проект микрорайонной застройки наряду с ЖК "Седьмое небо" и "Цветы".

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