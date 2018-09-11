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Общество

Искусствовед и просветитель Михаил Казиник проведёт в Нижнем Новгороде серию лекций и семинар о школе будущего

12 сентября 2018 14:58  [764] Общество

Искусствовед и просветитель Михаил Казиник проведёт в Нижнем Новгороде серию лекций и семинар о школе будущего

Как сообщают организаторы, 5 октября в Кремлевском концертном зале Михаил Казиник прочитает лекцию-концерт “Тайные знаки культуры”, а 7,8 и 9 октября впервые в Нижнем Новгороде пройдет семинар-обучение для преподавателей и родителей "Введение в основы методики Комплексно-волновой урок или Школа Будущего". Авторство данной методики принадлежит Михаилу Казинику.

Стоит отметить, что суть комплексно-волнового урока - восполнение недостатков ныне существующих отечественных методик, существующих вне связи с сокровищами мировой культуры и вне пространственно-временных контекстуальных связей.

В процессе трехдневного курса обучения учителя и родители научатся создавать уроки: "Как вызвать у ребенка жгучую потребность узнавать и исследовать. Как используя накопленные культурные ценности, заложить в ребенке основы духовности, которые помогут ему осознанно ориентироваться в окружающем мире. Как сделать школу светлым местом, где ребенок счастлив, ведь главный двигатель к знаниям — это любовь".

Семинар Михаил Казиник будет вести вместе с сыном Борисом (скрипка) и Вячеславом Зубковым (фортепиано). Все дни перемежаются с живой музыкой.

Организатор визита выступает диагностическая лаборатория "Гемохелп".

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