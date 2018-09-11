Обвиняемый в убийстве нижегородки Светланы Ходеевой ударил её в ходе ссоры керамическими кружками, - СУ СК Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области рассказало о предполагаемых обстоятельствах убийства жительницы Кстова Светланы Ходеевой, совершённого в 2015 году.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК, 28-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой, совершённом в г. Кстово в 2015 году. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, 10 октября 2015 года к обвиняемому в квартиру в 3-м микрорайоне г. Кстово пришла 21-летняя знакомая. В ходе распития алкогольных напитков между ними произошла ссора из-за того, что потерпевшая высказала оскорбления по поводу нахождения хозяина квартиры ранее в местах лишения свободы. "Женщина ударила обвиняемого, после чего ушла в другую комнату. Мужчина пошел за ней и ударил ее по голове керамической кружкой, затем еще одной, после чего через непродолжительное время девушка скончалась", - сообщает СУ СК.

"Затем обвиняемый снял с девушки все золотые украшения, ножом отделил от тела погибшей конечности и голову, после чего сложил все в мусорные пакеты, частями выносил из дома и прятал в разных местах. Следы совершения преступления мужчина тщательно убрал, а также выкинул все вещи, принадлежащие погибшей, и орудие преступления в мусорный бак".

Сообщается, что позднее мужчина сменил место жительства, а через полгода переехал в Москву, где в 2016 году был задержан за совершение другого преступления. Девушка находилась в розыске как без вести пропавшая.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Ранее он неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 5 сентября стало известно об обнаружении тела пропавшей в 2015 году 21-летней жительницы Кстова Светланы Ходеевой. В начале сентября в региональном СУ СК сообщили о том, что подозреваемый в её убийстве задержан, он признал свою вину и рассказал, где спрятал расчленённое тело.