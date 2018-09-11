Около 12 тыс га свеклы планируют собрать в Нижегородской области в 2018 году Бизнес

Около 12 тыс га свеклы планируют собрать в хозяйствах Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В настоящее время аграрии уже приступили к уборке сахарной свеклы. Первыми это сделали в Сеченовском и Гагинском районах, где убраны первые 105 га, заготовлено 3,15 тысяч тонн свеклы при средней урожайности в 300 ц/га.

В целом в текущем году предстоит убрать сахарную свеклу с площади 12 тысяч га. Во всех категориях хозяйств запланировано собрать 214 тысяч тонн сахарной свеклы.

"Сформированные партии со свеклой будут поступать для переработки на Сергачский сахарный завод. В настоящее время на заводе ведутся подготовительные работы к приемке и переработке нового урожая. Пуск завода намечен в сентябре", - сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей - до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.