Молодежный проект "Александр Невский - Слава, Дух и Имя России" стартовал в Нижегородской области Культура и отдых

Молодежный проект "Александр Невский - Слава, Дух и Имя России" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

В текущем году проект посвящен 755-летию окончания земного пути Александра Невского в Городце.

Межрегиональный молодежный проект создан для формирования современной патриотической воспитательной среды на примере личности Александра Невского.

За время реализации проекта с 2013 года его участники из 31 региона страны создали и разместили в интернете более четырех тысяч различных работ, проведены патриотические акции и мероприятия с вручением около 70 тысяч Александро-Невских ленточек.

Общий охват аудитории превысил 200 тысяч человек. Организовано пять Александро-Невских молодежных форумов с участием около 800 человек, в том числе парламентская смена "Нравственность и демография в будущей России".

Для участия в проекте предлагается разместить на страницах проекта в социальной сети "ВКонтакте" свои творческие работы (видеоролики, мультфильмы, видеорепортажи, авторские песни, поэтические произведения, фотографии, рисунки, плакаты, сочинения и др.) по темам: "Александр Невский" - значимость личности в истории и в моей жизни; "Замечательные люди" - в истории России/моего края/рядом со мной; "Достопримечательности" – России/моего края; "События" - в истории России/моего края; "Культура" - России/моего народа; "Здоровье" - что его укрепляет/убивает?; "Природа" - что её оживляет/уничтожает?; "Любовь" - как её развить и не потерять?; "Семья" - как создать счастливую семью?; "Благодарю…" – родителей, друзей, учителей, руководителей и др.; "Своя тема" – нравственного/патриотического содержания.

Также для участия в проекте необходимо провести мероприятия с вручением Александро-Невских ленточек в Дни памяти Святого благоверного князя: 12 сентября, 27 ноября, 6 декабря, 18 апреля, 26 мая, 28 июля. Заявки на получение ленточек принимаются на странице проекта.

Авторы лучших работ будут приглашены на IV Межрегиональный молодежный Александро-Невский форум, который пройдет в Городце с 27 ноября по 6 декабря 2018 года.

Организаторами проекта выступает Городецкая епархия Русской Православной Церкви и Молодежный парламент при Законодательном Собрании при поддержке региональных и муниципальных органов власти, епархии Русской Православной Церкви и общественных организаций.

СПРАВКА:

Проект проводится в рамках подготовки юбилейных торжеств, приуроченных к 800-летию со дня рождения Александра Невского, который, согласно указу президента РФ, будет широко отмечаться в 2021 году.