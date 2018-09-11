Мемориальная доска погибшему в Чечне младшему сержанту Сергею Ковыляеву установлена в Дзержинске Общество

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски Фото: Городская Дума Дзержинска

Мемориальная доска младшему сержанту Сергею Ковыляеву, погибшему во время боевых действий в Чечне, установлена в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Как сообщает пресс-служба, торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски, состоялся 12 сентября на территории средней школы №35 (ул.Буденного, 10а). Погибший Сергей Ковыляев являлся выпускником этой школы.

В митинге приняли участие заместитель главы города Игорь Крашенинников, директор департамента образования Алексей Коротков, директор школы Татьяна Гусева, родственники Сергея Ковыляева, учащиеся и учителя учебного заведения, представители некоммерческой организации благотворительный фонд "Ветераны боевых действий", жители города.

Сергей Ковыляев 31 мая 1994 года призван в ряды Вооружённых сил РФ. Служил в воздушно-десантных войсках. После завершения обучения направлен для дальнейшего прохождения службы в Ростовскую область. Был назначен командиром отделения, позже - заместителем командира взвода. В Чечню пошел добровольцем.

11 декабря 1994 года колонна, в составе которой Сергей Ковыляев направлялся для прохождения службы, вошла на территорию Чеченской Республики. В этот же день колонну обстреляли боевики, завязался бой. Младший сержант Сергей Ковыляев погиб от осколочного ранения груди в возрасте 18 лет при исполнении воинского долга.

Указом президента РФ Сергей Ковыляев награжден орденом Мужества (посмертно).

В ходе митинга коллектив школы, где учился Сергей Ковыляев, вспоминал своего героического выпускника многочисленными теплыми словами.

"Сергей рос добрым, отзывчивым, любознательным. Учился хорошо, играл на гитаре, пел, сам писал песни. Учителя его уважали за искренность и честность. Он умел отвечать за свои поступки. Посещал судомодельный кружок. Любил с мальчишками гонять футбол. Каждое лето проводил у бабушки в деревне. С 13 лет работал летом в колхозе. Был заводилой в мальчишеской компании. В старших классах, занимаясь в учебно-производственном комбинате, получил профессию водителя", - рассказывали о нем на митинге.

Игорь Крашенинников, выступая на мероприятии, сказал: "Сейчас, глядя на вас, дорогие ребята, хочется сказать о том, что очень часто в жизни получается так, что какие-то критические ситуации происходят неожиданно. И, если такие моменты наступают, то вести себя надо достойно. Я вам желаю расти мужественными, сильными, умелыми людьми, которые могут защитить своих родных и свою Родину".

В память о Сергее Ковыляеве была объявлена минута молчания.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено брату Сергея Ковыляева Михаилу и заместителю директора некоммерческой организации благотворительный фонд "Ветераны боевых действий" Александру Валькову.

Затем участники митинга и учащиеся школы возложили цветы к мемориальной доске.

"Сегодня на митинге у каждого из нас одна только мысль о том, чтобы над нами было мирное небо, чтобы никогда черная рука войны ни коснулась ни одной российской семьи. А закончить мне хочется словами песни, которую в детстве пели мы, знал и пел Сергей: "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я". И пусть всегда будет мир! Сергею светлая память, мы всегда будем о нем помнить", - сказала Татьяна Гусева.