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Общество

Более 40 управляющих компаний подключились к информационной системе "Наш Нижний"

12 сентября 2018 19:27  [100] Общество

Фото: С сайта Наш Нижний

Более 40 управляющих компаний подключились в информационной системе (ИС) "Наш Нижний". Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Из 4,3 тысячи заявок жителей Нижнего Новгорода, поступивших в систему, компании выполнили 3,7 тысяч, то есть более 85%.

В городской администрации напомнили, что оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать ее отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив по номеру 005.

Каждое обращение фиксируется в системе "Наш Нижний", затем попадает в домоуправляющую компанию для организации работы и в мэрию на контроль.
Заявитель может в режиме онлайн отслеживать действия обслуживающей организации.

Ни одна заявка не может быть "закрыта" без оценки автора сообщения - он должен подтвердить, что удовлетворен результатом. Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

Напомним, что в систему "Наш Нижний" также хотят добавить возможность онлайн-переписки с домоуправляющей компанией.

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