Мастер-класс по мобильной грамотности прошел в Нижнем Новгороде для пожилых и людей с ограниченными возможностями Общество

Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Мастер-класс по мобильной грамотности прошел в Нижнем Новгороде для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мастер-класс по мобильной грамотности "Информационные технологии" состоялся 12 сентября в нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Социальная реабилитация". Мероприятие организовано в рамках проекта "Была б охота заладится и работа", где участники могут получить навыки в современных востребованных профессиях.

Специалисты рассказали участникам мастер-класса о различных моделях смартфонов, а также научили пользоваться самыми востребованными приложениями, показали, как общаться в соцсетях и мессенджерах.

По словам директора "Социальной реабилитации" Татьяны Марковой, 30-40% пенсионеров, которые приходят на мастер-классы, обучались в вузах. "Но даже им необходима поддержка в освоении современных информационных технологий. Наши преподаватели работают с группами по 10-12 человек", - добавила она.

"Радует, что люди, выходя на пенсию, очень хотят не отставать от времени, интересуются офисными технологиями, прикладными программами. Средний возраст наших слушателей - 60-65 лет, но есть и те, кому уже за 80", - рассказал ведущий мастер-класса Олег Пронин.

Как отметила участница мастер-класса 60-летняя Людмила Самсонова, одна из целей обучения - это возможность дополнительного заработка: "Я не очень технологичный человек, но время диктует свои условия. Хочу общаться на равных с внуками, которые с двух лет смело обращаются с любой техникой. Я пишу сказки и рисую. Думаю, что смогу продвигать свои умения через Интернет".

"Я печатаю на компьютере, сама подключила вайбер. С утра проверяю все новости в мобильном телефоне, а сейчас хочу углубить свои знания по информационным технологиям", - рассказала 81-летняя Лариса Дурманова.